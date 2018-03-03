«المركزي اليمني» ينفي انتقاله من عدن إلى عمّان

نفى البنك المركزي اليمني صحة تأجيل الوديعة السعودية أو نقل مقر عمله من عدن إلى العاصمة الأردنية عمان. وقال البنك المركزي في بيان صحفي له إن «مثل تلك الأخبار الملفقة تصدر من جهات وأشخاص تكمن العداء والحقد على الشعب اليمني بكامله دون تفريق».

وأضاف البيان «الحقيقة هي الحرص الشديد على سرعة استكمال كل الإجراءات الإدارية والمصرفية بأقصى سرعة ممكنة والتوقيع سوف يتم خلال الأسبوع القادم وبحضور كل وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة».

وأشاد بسير المباحثات الفنية الجارية مع وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي لاستكمال الترتيبات الفنية والمصرفية لتوقيع اتفاقية الوديعة السعودية الثانية بمبلغ اثنين مليار دولار. وأكد البنك أن الفريق الفني قد أوشك من إنهاء كل الترتيبات.

وأشار البيان إلى أن محافظ البنك المركزي الدكتور محمد منصور زمام، قد عقد جلسة مباحثات مع وزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد الجدعان الذي عبر عن تطلعه لسرعة إنجاز الوثائق المطلوبة للتوقيع عليها في الأسبوع القادم.

كما نفى البنك المركزي فكرة نقل نشاط عمله من مركزه الحالي في مدينة عدن إلى الأردن. وكانت مصادر صحافية قد أوردت أنباء عن ترتيبات تجري لنقل البنك المركزي اليمن إلى العاصمة الأردنية عمان.