باعوم يشيد بدور الإمارات الإنساني والصحي في اليمن

أشاد وزير الصحة اليمني ناصر باعوم بالدعم الصحي والإنساني الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لبلاده، معضداً ما ذهبت إليه العديد من المنظمات الإنسانية والدولية وفي مقدمتها هيئة الصحة العالمية، وأشار الوزير إلى أن اليمن يعاني أوضاعاً صحية كارثية بسبب ما يشهده من صراع جراء الانقلاب الحوثي الذي تدعمه إيران.

وقال باعوم خلال كلمة له أمام أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الصحة العرب إن الصراع في اليمن أدى إلى نتائج كارثية في القطاع الصحي حيث يفتقد 16 مليون شخص للرعاية الصحية، وهناك 1.5 مليون طفل يعانون سوء التغذية، كما أن 50 في المئة من المرافق الصحية مغلقة جزئياً أو كلياً، و17 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى وجود عقبات تتعلق بنقص مياه الشرب أو تقديم الخدمات كالكهرباء وغيرها.

وكانت منظمة الصحة العالمية أشادت بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في اليمن عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، معبرة عن شكرها للدولة على هذه الجهود. وثمن المفوض العام لمنظمة الصحة العالمية في عدن، ووتيغر أستابسكي، تعاون الإمارات مع المنظمة في مساعدة اليمنيين بالمناطق المحررة وتخفيف معاناتهم، واصفاً هذا التعاون بالبناء والإيجابي والذي أثمر عن تمكن الجانبين من تقديم الدعم للمحتاجين.

مساعدات مستمرة

في موازاة ذلك، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة -عبر ذراعها الإنسانية والإغاثية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي- تقديم المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المحررة في اليمن. وبلغ إجمالي قيمة مساعدات الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 حتى نوفمبر 2017 نحو 9 مليارات و400 مليون درهم ما يعادل 2.5 مليار دولار فيما شملت هذه المساعدات مختلف القطاعات والجوانب الحياتية.

دعا مجلس وزراء الصحة العرب، الدول الأعضاء إلى توفير الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في اليمن بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرقي المتوسط. ووافق المجلس، في ختام أعمال دورته الـ49، على تقديم دعم عاجل لوزارة الصحة اليمنية بقيمة 100 ألف دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة من أدوية ومستلزمات طبية في أقرب وقت ممكن.