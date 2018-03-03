بن دغر في القاهرة للعلاج

وصل رئيس الحكومة اليمنية د. أحمد عبيد بن دغر أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة قادما من الرياض في زيارة قالت وسائل إعلام إنها لأغراض علاجية.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن بن دغر، أنه جاء إلى مصر لإجراء فحوصات طبية، حيث يعانى من آلام بسيطة في الظهر، وأكد له الأطباء استقرار حالته الصحية. وبحسب الصحيفة المصرية فقد تلقى رئيس الحكومة اليمنية العلاج بمستشفى المعلمين. وأكد بن دغر أنه سيعود إلى عدن قريبا.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر زارا بن دغر في المستشفى الذي يُعالج فيه في الرياض. ونقلت الوكالة عن هادي إشادته بـ«الجهود الدؤوبة التي بذلها بن دغر في سبيل تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات واستتباب أمن البلد واستقراره».