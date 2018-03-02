80 %

تؤكد اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة أن نصف سكان القطاع يعيشون على المساعدات الإنسانية، بعد أن وصلت نسبة الفقر إلى 80%، من جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.

اللجنة الشعبية أوضحت، في أحدث تقاريرها، أن «80% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة البطالة تجاوزت 50%، بسبب الحصار الإسرائيلي». ودعت المجتمع الدولي والدول العربية إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه غزة.

27.4 %

معدلات البطالة الفلسطينية في الضفة وغزة ارتفعت عام 2017 بنحو نصف في المئة عن العام الذي سبقه، وبلغت بالمعدل 27.4% في الضفة وغزة.

وأكدت التقارير الحديثة أن عدد العاطلين من العمل في السوق الفلسطينية بلغ 377.3 ألف فرد في كل من الضفة وغزة. وبلغت نسبة البطالة 18.1% في الضفة، و43.6% في غزة، فيما بلغ عدد العاطلين من العمل في الضفة 157.1 ألفاً، مقابل 220.2 ألفاً في غزة.

28 %

يعيش 28.5 في المئة من اللبنانيين دون خط الفقر، ويتخطى معدل البطالة في لبنان عتبة 20%، علماً أن لبنان بحاجة إلى توفير فرص عمل بمعدل 22000 فرصة للشباب الذين سيدخلون سوق العمل حتى عام 2019.

هذه الأرقام خرج بها تقرير فرنسبنك الاقتصادي عن الفصل الرابع من عام 2017. وبيّن التقرير أن المديونية العامة الإجمالية ارتفعت بنسبة 6.5% في الأحد عشر شهراً الأولى من 2017، لتصل إلى 79.4 مليار دولار، وهي تمثّل نحو 148% من الناتج المحلي الإجمالي.

72

كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشهر الماضي، عن تسجيل 72 حالة انتحار أغلبها في صفوف الشباب، كما تم تسجيل 1490 من التحركات الاحتجاجية الاجتماعية.

وكشف التقرير أن أكبر نسبة للتحركات الاحتجاجية شهدتها ولايات قفصة وتونس وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين وقابس، في حين احتلت ولايات صفاقس وسوسة ومدنين المرتبة الثانية. وأكد مسؤولون أن حجم التحركات الاحتجاجية الاجتماعية المسجلة كان متوقعاً نظراً إلى أسباب عدة، ورجّح إمكانية ارتفاع التحركات.

650000

تؤكد المعطيات أنّ عدد العاطلين من العمل في تونس يتخطى 650 ألف شخص، ما زال معظمهم يتشبثون بحقهم في الانتداب والوظيفة العمومية، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.

وحسب تقارير محلية، فإن آخرين باتوا مقتنعين بأن العمل في القطاع الخاص وتأسيس مشاريع خاصة قد يحلّان مشكلة البطالة، خصوصاً مع تعدّد الجهات المانحة للقروض الصغرى الخاصة.

1.6

كشف الديوان الوطني الجزائري للإحصاء أن معدل البطالة عاد للارتفاع في النصف الثاني من عام 2017، ليناهز 11.7% بنهاية سبتمبر بما يعادل 1.6 مليون عاطل من العمل.

وبلغت نسبة البطالة في أوساط الرجال 9.4%، مقابل 20.7% في أوساط النساء، مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 28.3% للشباب بين 21-24 سنة. وكشف المسح أن 60% من العاطلين يوجدون في هذه الوضعية منذ مدة طويلة.