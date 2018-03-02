«الجنائية» البحرينية ترجئ جلسة قضية التخابر مع قطر

صرح المســـتشار أسامة العوفي المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت أمس نظر القضية المتّهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود بالتخابر مع قطر، الذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القــومية بغية إسقاط نظـــام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.

جلسة علنية

وقد انعقدت المحاكمة، أمس، في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه وأبدت النيابة العامة احتفاظها بحقها في المرافعة مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الثامن من الشهر الجاري لمرافعة النيابة.

وعانت البحرين مــنذ بضع سنوات من أحداث إرهــــابية ومؤامرات استهدفت أمنها واستقرارها، وأكدت الوقائع وقوف تنظيم الحمدين في قطر خلف الكثير منها، فضلاً عن التدخّل الإيراني.