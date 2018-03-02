6 محافظات عراقية تبدأ تنفيذ مشروع «تكامل» لتطبيق اللامركزيّة

أعلن رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات طورهان المفتي، عن بدء العمل الفعلي بمشروع اللامركزية في بعض المحافظات، بعد ترؤسه اجتماعاً مشتركاً بين الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وخبراء في مشروع «تكامل» التابع للوكالة الأميركية للتنمية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدة مواضيع ومقترحات تتعلق بالسبل الحديثة التي يمكن تطبيقها لتمكين المحافظات من تطوير كوادرها الوظيفية من الناحية الإدارية والمالية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال المفتي في مؤتمر صحافي مشترك مع وكيل وزير المالية ماهر جوهان، والسفير الأميركي دوغلاس سيليمان، ورئيس إدارة مشروع تكامل جون ليستر، إن «ما تحقق بالنظام اللامركزي كبير جدا، وإن فريقاً تقدم لحل جميع المشاكل لتركيز اللامركزية».