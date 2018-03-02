موسكو: 20 قاعدة أميركية شمالي سوريا

أعلن مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي، ألكسندر فينيديكتوف، أن عودة الاستقرار والسلام إلى سوريا يعيقها التدخل الخارجي في الأزمة السورية. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عنه القول إنه على سبيل المثال «في منطقة سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا هناك قرابة 20 قاعدة عسكرية أميركية».

وقال إن «المسلّحين يتنقلون بحرية أمام أعين العسكريين الأميركيين في منطقة التنف بسوريا، علماً بأن المنطقة مغلقة أمام قافلات مساعدات الأمم المتحدة».

وقال فينيديكتوف: «الوضع محير أيضاً عندما تحتل عملياً الولايات المتحدة، من دون الاتفاق مع الحكومة السورية، منطقة على طول 55 كيلومتراً حول التنف على الحدود السورية الأردنية. في هذه المنطقة يوجد مخيم الركبان للاجئين».