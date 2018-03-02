خطة إسرائيلية لضم جزء من الضفة

كشف تقرير أميركي عن خطة وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد لضم الضفة الغربية، متوقّعة موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليها، فيما كشف مقطع فيديو أن الشهيد الفلسطيني ياسين السراديح (35 عاماً) استشهد نتيجة إطلاق جنود الاحتلال النار عليه من المسافة صفر في أريحا قبل أسبوع.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن إدارة ترامب هي أقل الإدارات الأميركية انتقاداً للسياسات الإسرائيلية، ما منح الحكومة الإسرائيلية الشعور بأن الوقت مناسب للاستفادة القصوى من الوضع.

وأشارت إلى أنه في حال أصبح هذا التشريع قانوناً، فإنه سيمنع السلطة الفلسطينية من الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية بشأن النزاعات على الأراضي مع المستوطنات، ما يعزز سيطرة إسرائيل على الأرض.

وقالت شاكيد: «الوقت قد حان لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية كاملة، في المنطقة «ج» هناك نصف مليون إسرائيلي، و100 ألف فلسطيني، وأعتقد أنه ينبغي لنا أن نطبق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة... وما سيحدث هو تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة «ج»، وستكون المناطق «أ» و«ب» جزء من اتحاد كونفدرالي مع الأردن وغزة».

وتابعت: «بالطبع، مع إدارة أوباما كانت هذه المسألة أكثر صعوبة، البيت الأبيض الآن أكثر انفتاحاً، وأعتقد أن ترامب رئيس شجاع جداً، وهو يفكر خارج الصندوق ولا يرتبط بنماذج وزارة الخارجية القديمة».

مقطع فيديو

في سياق آخر، نشرت منظمة «بتسيلم» الحقوقية، مقطع فيديو يظهر قيام جنود إسرائيليين بإطلاق النار على شاب فلسطيني من النقطة صفر في أريحا قبل أسبوع.

وقتل جيش الاحتلال السراديح في 22 فبراير الماضي، في أحد الأزقة بعد أن اقتحم المكان ليلاً. وأظهر الفيديو جنود الاحتلال وهم يشبعون السراديح ركلاً ويضربونه بأسلحتهم ويجرونه إلى داخل الزقاق بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.