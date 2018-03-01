مشاحنة على تويتر بين القيادة المركزية الأميركية والجزيرة العربية

تفجرت مشاحنة على موقع تويتر بين حسابي موقع القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" والجزيرة العربية بعد فترة قصيرة من اختتام الشهادة التي أدلى بها رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل في الكونغرس يوم الثلاثاء.

وانطلقت في خضم الشجار تعليقات الجنرال فوتيل عن النزاع القطري وتأثيره على العمليات العسكرية في قطر.

وعقب ذلك غرد حساب الأخبار العاجلة في قناة الجزيرة قائلا:

عاجل | قائد القيادة المركزية الأمريكية: الأزمة الخليجية شتتت الانتباه عن العمليات #السعودية باليمن.

وبعد 26 دقيقة ، رد موقع "سنتكوم" الناطق بالعربية متهما الجزيرة بأنها أخطأت في اقتباس أقوال الجنرال فوتيل.

وقال الموقع:" هذا التصريح غير دقيق، وأدناه هو التصريح الدقيق لقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فوتيل:

"#الأزمة_الخليجية اثبتت أنها تشتت التركيز عن عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن".

وردا على "سنتكوم" ، قدم المدير العام لقناة الجزيرة ياسر أبو هلالة اعتذارا، عازيا القضية إلى الترجمة غير الدقيقة. حيث غرد قائلا: "تم اعتماد هذه الصيغة وهي موجودة على حساب الجزيرة عاجل، شكرًا للتوضيح ونعتذر عن الالتباس غير المقصود بسبب الترجمة.

وبعد دقائق، أرسلت الجزيرة تغريدة جديدة عن تعليقات الجنرال فوتيل دون حذف التغريدة السابقة.



والفرق بين التغريدتين أن الأولى وصفت النزاع القطري كإلهاء عن اليمن، في حين أن الاقتباس الحقيقي عن الجنرال فوتيل عكس القلق من أن استمرار النزاع مع الدوحة يشتت الأنظار عن العمليات العسكرية في اليمن.

وتابع هذه المشاحنة على تويتر ما بين مليوني ونصف المليون ناشط، وانقسمت آرائهم ما بين منتقد للجزيرة ومدافع عنها مشيرا إلى اعتذارها.

