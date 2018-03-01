مصر تلاحق «الإعلام الكاذب»

أعلنت مصر الحرب على وسائل الإعلام التي تروج الأكاذيب والأخبار غير الصحيحة حول الأوضاع في مصر بشكل عام، وأصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية التي تثير البلبلة وتكدر السلم العام.

وذكر بيان للنيابة العامة المصرية،إن ذلك يرجع لما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجهات المسؤولة إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا عن مواثيق الإعلام والنشر.

دعوى

وفي سياق متصل وعلى خلفية الأزمة الدائرة حاليا بين السلطات المصرية وهيئة شبكة الإذاعة البريطانية " "بي_بي_سي" بسبب تقرير الفتاة زبيدة، أقام سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، طالب فيها بترحيل، أورلا جورين، محررة المحطة التي أعدت التقرير وطردها من مصر.

وقال في دعواه القضائية إن أورلا جورين أعدت تقريرا كاذبا وعاريا من الصحة، تؤكد فيه اختفاء الفتاة زبيدة قسريا، ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة، وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من جانب عناصر الشرطة، وهو ما نفته الفتاة بنفسها بعد ذلك وأكدت كذبه، مضيفا أن المحررة لم تتحر الدقة وروجت لهذا الغرض بهدف زعزعة الاستقرار في مصر.

وأشار إلى أن ظهور الفتاة ونفيها ما ذكرته محررة "بي بي سي" يقطع بارتكاب الأخيرة جريمة نشر أخبار كاذبة بغرض الإساءة للدولة المصرية، فضلا عن أن التقرير شابته العديد من المخالفات المهنية، مطالباً وزيرالداخلية بإصدار قرار فوري بطردها من البلاد مع عدم السماح لها بدخول مصر مرة أخرى.

في الأثناء، نفى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، أن ينال قرار النائب العام بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، من حرية الصحافة.

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قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون جرّاء تصادم قطاري ركاب في محافظة البحيرة، شمالي البلاد.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد للصحافيين أن 30 سيارة إسعاف توجد في موقع الحادث بقرية كوم حمادة بالبحيرة، مشيراً إلى أن أعداد الوفيات والإصابة مبدئية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مدير أمن محافظة البحيرة، اللواء علاء الدين عبد الفتاح، قوله: إن «الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار الركاب مما أدى إلى اصطدامه بقطار بضائع بمركز كوم حمادة».