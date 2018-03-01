إيران تبني قاعدة عسكرية جديدة في سوريا

أفادت مصادر استخباراتية غربية أن إيران قامت ببناء قاعدة عسكرية دائمة أخرى خارج العاصمة السورية دمشق، تحتوي على مخازن مستخدمة لتخزين الصواريخ. ونشر موقع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية صوراً ملتقطة بالأقمار الصناعية من موقع «إيمجسات انترناشيونال»، لما يُعتقد أنه القاعدة الإيرانية الجديدة، التي تقع على بعد ثمانية أميال شمال غرب دمشق، ويديرها فيلق القدس الإيراني.

وتُظهر الصور مخزنين جديدين لونهما أبيض كل منهما طوله نحو 27 متراً وعرضه نحو 18 متراً، وذلك لتخزين الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وفقاً لـ«فوكس نيوز». وكانت قاعدة مماثلة لتلك الظاهرة في الصور الجديدة تم بناؤها العام الماضي جنوب دمشق قبل أن تدمرها الصواريخ الإسرائيلية في ديسمبر الماضي.