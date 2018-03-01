واشنطن: الإمارات شريك رئيسي في دحر الإرهاب

أثنى قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، على الجهود التي تبذلها الإمارات في مكافحة الإرهاب. وقال، في شهادته أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي: «لقد أدى شركاؤنا في الإمارات دوراً رئيساً في مكافحة التهديدات الصادرة من القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش جنوبي اليمن».

وأضاف أن «جاهزية القوات الإماراتية، وإقدامها على التعامل مع المنظمات الإرهابية، وطموحها إلى الريادة في الابتكار العسكري، تجعلها شريكاً مهماً». وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر» إن جوانب التدخل الإيراني في اليمن تتضح بمرور كل يوم، ومعها يتأكد صواب قرار عاصفة الحزم.

ولفت معاليه إلى أن «الإمارات تؤدي دورها كاملاً ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وتضحيات أبنائنا لأجل مستقبل دولتهم ومنطقتهم، ولن ينال منها خطاب رخيص أو إشاعة ساقطة أو رشوة مرتبكة». وأعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن إدانتها لإيران بسبب انتهاكها حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على اليمن، وذلك في بيان مشترك، غداة استخدام روسيا حق الفيتو لمنع صدور قرار يدين طهران.

وأكد الناطق باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي أن 18 ألف سفينة إغاثية رست في اليمن، و22 منفذاً إغاثياً تعمل حالياً ضمن الخطة الإنسانية للتحالف. ميدانياً، فتحت قوات الشرعية جبهتي قتال جديدتين في صعدة لاستكمال الطوق الذي تفرضه على المعقل الرئيس للحوثي، في وقت قصف التحالف العربي، بدعم من القوات المسلحة الإماراتية، خطوط إمداد للميليشيا في الساحل الغربي، حيث لقي 32 متمرداً مصرعهم.

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