العراق يتجه لشراء منظومة «إس400» الروسية

اتفق العراق وروسيا على تطوير علاقاتهما في المجالات التقنية والفضائية والاقتصاديِّة والتجاريِّة والزراعيِّة والصناعيِّة، في حين أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري عن توجه بلاده إلى شراء منظومة صواريخ إس 400 الروسية الدفاعية. وشدد على أن للعراق الحق في أن يبحث عن أفضل الفرص لتعزيز وضعه الدفاعيّ بعدما دفع ثمنا غاليا في محاربة الإرهاب، وما تعرضت له ثرواته، وإنسانه من تدمير.

وكانت واشنطن قد حذرت العراق ودولًا أخرى الخميس الماضي من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقا لقانون «مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات». وفي ردها على سؤال عن احتمال اقتناء بغداد منظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي أكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن الولايات المتحدة تتحادث مع دول كثيرة ومنها العراق لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع روسيا.

الى ذلك، صوت مجلس الوزراء العراقي على تحديد الثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، موعدا لانتخابات مجالس المحافظات. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان، إن المجلس صوت أيضاً على تشكيل لجنة وزارية من وزراء الدفاع والتعليم العالي والثقافة والموارد المائية لضمان تنفيذ الإجراءات الحكومية المطلوبة لإنجاح الانتخابات وسلامتها، وتقدّم اللجنة تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ بما يراه مناسبا.

من جهة ثانية شدّد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على حرص حكومته على حفظ الأمن في محافظة كركوك. وأفادت مصادر أمنية مطلعة أمس بان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وافق على تشكيل غرفة عمليات بمشاركة قوات البيشمركة في محافظة كركوك. ويبدو أن القرار صدر بعد التراجع الأمني الحاصل بمحيط وداخل كركوك.