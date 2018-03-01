"تحالف دعم الشرعية": كل منافذ اليمن الإغاثية تعمل بشكل تام

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن الطيار تركي بن صالح المالكي أن كل منافذ اليمن الإغاثية تعمل بشكل تام وجرى إدخال العديد من المساعدات وان 22 منفذا إغاثيا تعمل حاليا واستفاد 959 ألف يمني حتى الآن من المساعدات ضمن خطتنا الإنسانية مشيرا الى وجود مبادرات بتوقيع ستة مشروعات لعلاج الجرحى وكذلك إعادة تأهيل الأطفال.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي في الرياض اليوم لاستعراض نتائج خطة المساعدات الإنسانية الشاملة أن الإرهاب الحوثي ينقل الأطفال من المدارس إلى ساحات القتال مطالبا العائلات بالالتزام والمحافظة على أطفالها وعدم الزج بهم في المعارك لافتا الى ضرورة التزام الانقلابيين بالقرارات الدولية مطالبا بأهمية حماية الآثار التاريخية اليمنية من عبث الميليشيا الحوثية.

وبخصوص الصواريخ الباليستية التي أطلقتها أو حاولت ميليشيات الحوثي إطلاقها نحو السعودية قال المالكي إنها بلغت 95 صاروخا في حين بلغت خسائر الميليشيات 776 موقعا.

وبشأن العمليات العسكرية بين المتحدث أن العمليات الهجومية للتحالف مستمرة في محافظة الجوف لتحرير الأراضي اليمنية وان قوات الشرعية اليمنية تمكنت من تحرير مواقع في مديرية نهم في محافظة صنعاء من ميليشيات الحوثي مشيرا الى استمرار العمليات العسكرية في تعز في جميع الجبهات وتم تحرير مبان عدة في المدينة.

وكشف المالكي بالفيديو والصور خلال المؤتمر الصحفي عن عمليات استهداف لميليشيات الحوثي قرب الحدود السعودية اليمنية ومحاولة استخدام الميليشيات لعمليات التمويه بهدف زرع الألغام ونقلها.

ولفت المالكي إلى ترحيب التحالف بالأدلة المادية التي تؤكد تورط النظام الإيراني بدعم المنظمات الإرهابية فيما يخص الصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات من دون طيار والقوارب السريعة والألغام لتعقيد الأزمة اليمنية وأثارة الفوضى ونشرها في المنطقة لافتا الانتباه إلى مطالبات التحالف بتضمين بعض الشخصيات الواردة في التقرير ضمن قائمة العقوبات المنبثقة من القرار 2140 .

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في دعم الجيش الوطني اليمني للداخل اليمني وعلى حدود المملكة العربية السعودية وكذلك الاستمرار في محاربة التنظيمات الإرهابية في كافة المحافظات اليمنية لفرض الأمن والاستقرار اليمني والاقليمي والدولي وكذلك تستمر جهود مركز اسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في تقديم كافة المساعدات الإغاثية والدوائية والصحية إلى المحافظات كافة سواء كانت تحت ظرف الحكومة الشرعية أو تحت سيطرة الانقلابين وقريبا سيتم عرض الأرقام ونتطلع بزيادة عدد المستفيدين لعمليات الانسانية الشاملة في اليمن.

ورحب المتحدث بتعيين مارتن جريفيتس كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن متمنيا له التوفيق منوها بأن التحالف يرحب بافتتاح مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالعاصمة المؤقتة عدن داعيا جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بافتتاح مكاتب لهذه المنظمات في العاصمة المؤقتة عدن تطبيقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.