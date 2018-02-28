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قتلى وجرحى في حادث تصادم قطارين بمصر

المصدر:
  • القاهرة - رويترز
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قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون اليوم الأربعاء جراء تصادم قطار ركاب وقطار بضائع في محافظة البحيرة بشمال البلاد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في البيان إن الوزارة أرسلت 30 سيارة إسعاف لموقع الحادث بمنطقة كوم حمادة بالبحيرة، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات والإصابة مبدئية.

وأضاف أن القتلى والمصابين نقلوا إلى مستشفيين بالمحافظة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن محافظة البحيرة قوله إن "الحادث وقع نتيجة انفصال عربتين من قطار الركاب مما أدى إلى اصطدامه بقطار بضائع بمركز كوم حمادة".
 

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