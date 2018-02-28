البرلمان البحريني يرد مطلب رفع الحصانة عن نائب

رفض مجلس النواب البحريني وبالأغلبية، في تصويت جلسته العامة، أمس، طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، برفع الحصانة عن النائب أنس بوهندي.

وأكد كل من النائبين خالد الشاعر وجمال بوحسن تنازلهما عن الشكوى المرفوعة ضد بوهندي، والتي ذكرا خلالها تلفظه بحقهما بشكل مسيء بشبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح النائبان أن التنازل جاء كبادرة حسن نية، داعيين المجلس للتصويت ضد اتخاذ قرار بطلب رفع الحصانة.

وقبل التصويت بلحظات، أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب ماجد الماجد، أن اللجنة تعمل تحت منظومة إدارية، وأن النصاب حال دون اتخاذ قرار في طلب وزير العدل.