الجبير: ماضون في طريق الإصلاح وتمكين المرأة

أكّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، مضي المملكة وبسرعة في طريق الإصلاح وتمكين المرأة، من أجل خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد، مضيفاً: «نتحرك على طريق الإصلاحات بسرعة كبيرة جداً جداً، لأن علينا القيام بذلك، 70 في المئة من سكان المملكة دون سن 30، ولهذا فإننا دولة فتية».

وتابع الجبير: «الشباب لديهم آمال وأحلام وطموحات ويريدون أن يتمكنوا من تحقيقها، ولن يستطيعوا ذلك ما لم تكن لدينا حكومة مسؤولة تتسم بالكفاءة والشفافية، وما لم يكن لدينا اقتصاد ديناميكي مزدهر ومبتكر، من أجل تحقيق ذلك نحن بحاجة إلى تحسين عمل الحكومة، وإلى تحسين أو تنويع اقتصادنا بعيداً عن النفط، إننا بحاجة إلى إدخال مجالات جديدة للاستثمار.

وهذا ما نفعله، سواء أكان في السياحة، أو الترفيه، أو التعدين، أو تكنولوجيا المعلومات، أو الذكاء الاصطناعي، أو الروبوتات، هذا ما نفعله في كل هذه المجالات، نريد أن نكون قادرين على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي على السواء، بهذه الطريقة يكون لدينا اقتصاد ديناميكي ابتكاري قادر على توفير فرص عمل، وبهذا نمهد الطريق لشبابنا للتميز ودفع البلاد إلى مستويات أعلى».

وحول حقوق المرأة في المملكة، أوضح الجبير أنّ بلاده قطعت أشواطاً كبيرة في ما يتعلق بتمكين المرأة في السعودية، مضيفاً أنّ 55 في المئة من طلاب الجامعات شابات، النساء موجودات في مهن متنوعة، بعض أفضل الأطباء من النساء، وبعض الشركات الرائدة تديرها نساء، مردفاً: «أعتقد أنّ نساء يشغلن أرفع المناصب التنفيذية في اثنين من أكبر خمسة بنوك في السعودية.

والسوق المالية السعودية تترأسها سيدة، لدينا الكثير من الفرص، رفعنا خلال العامين الماضيين العديد من القيود المفروضة على المرأة، المرأة ستتمكن من قيادة السيارات، المرأة ستكون قادرة على حضور الفعاليات الرياضية، وهي بالفعل تحضر الفعاليات الخاصة بالنساء وغيرها». وأكّد الجبير أنّه لا يمكن أن يزدهر الاقتصاد ونصف عدد السكان لا يشاركون، لافتاً إلى أنّ هدف المملكة هو زيادة نسبة مشاركة النساء في الاقتصاد.

وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، قال الجبير: «هذا هو قانوننا، ودعني أحترم حقيقة أن بلدكم ليس به عقوبة الإعدام، وعليكم أن تحترموا حقيقة أنها، أي العقوبة، موجودة لدينا ولدى دول أخرى في العالم، الولايات المتحدة بها عقوبة الإعدام، ولا أرى الكثير من الانتقادات في ألمانيا لأميركا، ولكن لسببٍ ما يتحدث الناس عن السعودية، هذه هي قوانيننا، وهذه مسألة سيادة، وعلى الناس احترامها».

إرهاب الحوثي

أجرى عادل الجبير اتصالاً هاتفياً، الليلة قبل الماضية، بنظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا خلاله القضايا الإقليمية بما في ذلك قرار مجلس الأمن حول اليمن. إلى ذلك، أكد الجبير أن ميليشيا الحوثي مارست أبشع أشكال الإرهاب في اليمن، وحاصرت المدن وجنّدت الأطفال