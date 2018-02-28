محمد بن سلمان يزور بريطانيا 7 مارس

أعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، سيزور بريطانيا في السابع من الشهر المقبل لإجراء محادثات مع ماي ستشمل قضايا مثل التطرف والإصلاح الاجتماعي.

وقال الناطق: «تدشن الزيارة حقبة جديدة في علاقات ثنائية ترتكز على شراكة تحقق مصالح واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «تتيح الزيارة أيضاً فرصة لتحسين تعاوننا في مجابهة تحديات دولية مثل الإرهاب والتطرف والحرب والأزمة في اليمن وقضايا إقليمية أخرى مثل العراق وسوريا» لندن - وكالات