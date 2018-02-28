اجتماع عربي بمشاركة الإمارات يبحث سبل التصدي للإرهاب

شاركت الإمارات في أعمال الاجتماع 23 لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

ترأس وفد الدولة المشارك القاضي د. سعيد علي النقبي ممثل وزارة العدل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية.

وقال فاضل جواد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية: إن مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هي مهمتنا جميعاً، داعياً إلى ضرورة تنسيق جهود الدول العربية لتحقيق مواجهة فعالة للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله من خلال الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تعد الركيزة للجهود المشتركة وكذا من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للتصدي للتهديدات الإرهابية.

وأضاف في كلمة الأمانة العامة خلال افتتاح أعمال الاجتماع أن موضوع التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووسائله يعد أهم ما يشغل بال المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته وتنظيماته مشدداً على أنه لا يستهدف دولة أو منطقة بعينها بل تتجاوز آثاره المدمرة الحدود الوطنية للدول والقارات لتصل إلى هدف واحد وهو إلقاء الرعب بين الناس وزعزعة الاستقرار والأمن.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين العديد من البنود المهمة وفي مقدمتها تقرير حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الفريق في اجتماعه السابق وأهم أنشطة جامعة الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، وبند حول التنظيمات الإرهابية وظاهرة الإرهابيين الأجانب والإرهاب الإلكتروني، والتحديات المتعلقة بالقنوات الجديدة لتمويل التنظيمات الإرهابية.