قتيلان إثر تجدد الاشتباكات في سبها

تجددت الاشتباكات أمس في سبها الواقعة على بعد 800 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طرابلس حيث أدت إلى مقتل شخصين بعد هدوء دام ساعات في الوقت الذي انتشرت فيه سيارات وعربات اللواء المدرعة بكافة المداخل للرد على أي محاولة لاقتحامه والهجوم عليه من طريق أوباري.

وقال مصدر عسكري: إن ميليشيا مسلحة مدعومة بقوات من المعارضة التشادية تتمركز بمباني الشركة الهندية والمطار العسكري، وقام اللواء السادس بقصف المطار العسكري ما أدى إلى تراجع الميليشيا المهاجمة حتى وصلت إلى فندق الجبل وبوابة سبها الجنوبية.

وأكد آمر اللواء السادس التابع لحكومة الوفاق العميد احميد سالم العطايبي، أن اللواء حريص على حماية المدينة من العصابات التي تحاول السيطرة على مدينة سبها مؤكداً أن هذه الميليشيات المسلحة هي قوات تابعة للمعارضة التشادية.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا مقتل شخصين وجرح ثالث جراء اشتباكات تشهدها مدينة سبها جنوبي البلاد.

إلى ذلك، أعلن رئيس مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد بشر بطرابلس أنه تم إغلاق 18 مركزاً لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا منذ سبتمبر الماضي.

وأوضح بشر أن سبب إغلاق تلك المراكز يعود لوجودها وسط تجمعات سكنية وعدم توافقها مع شروط حقوق الإنسان.