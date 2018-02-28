الأمم المتحدة: الحوثي لا يريد الحوار

أكد المبعوث الأممي السابق لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال الإحاطة الأخيرة له عن اليمن أمام مجلس الأمن، إن جماعة الحوثي غير مستعدة لإجراء حوار سياسي.

ولا تهتم بمصالح الشعب اليمني. إلى ذلك، طردت قوات النخبة الشبوانية، بإسناد من القوات الإماراتية المشاركة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، فلول مسلحي تنظيم القاعدة من وادي سرع في مديرية الصعيدة بمحافظة شبوة، ضمن عملية «السيف الحاسم».



واستمرت «السيف الحاسم» في تحقيق أهدافها، حيث تمكنت من الانتشار في وادي سرع. واعترضت دفاعات التحالف صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه مأرب، فيما شنت طائرات التحالف، بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية، عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية للميليشيا في الجراحي وزبيد على الساحل الغربي.

وواصل الجيش اليمني تقدمه في نهم. وعبر قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، عن قلق بلاده من تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في باب المندب، مؤكداً تعاون واشنطن مع الرياض لضمان الملاحة في باب المندب.

