«الهلال الأحمر» توزع 3 آلاف سلة غذائية على أهالي يشبم في شبوة

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية، بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وفي هذا الصدد وزعت الهيئة، أمس، نحو ثلاثة آلاف سلة غذائية على الأهالي في مدينة يشبم بمديرية الصعيد في محافظة شبوة اليمنية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ذراعها الإنسانية على الساحة اليمنية لدعم الأهالي والمساعدة على اجتيازهم الظروف التي يمرون بها، وفي إطار الدعم الغذائي والخدمي المتواصل من قبل الهلال الأحمر.

وعبر أهالي وسكان المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، مشيدين بما تقوم به الإمارات وذراعها الإنسانية في اليمن، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من أعمال خيرية وإنسانية لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة عامة ويشبم خاصة. وأكد الأهالي أن الهيئة تحرص على توزيع هذه المساعدات الإنسانية، ورفع معاناتهم مساهمة منها في التخفيف عنهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعانونها.