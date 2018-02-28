عسكر لـ«البيان »: الانقلاب أفرز الإرهاب والأزمة الإنسانية

قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر إن اليمن سيواصل فضح جرائم الميليشيات الانقلابية الإيرانية، وإنه سيتم إحضار بعض الضحايا لعرض شهاداتهم في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً بجنيف، مشدداً على الاهتمام بتصحيح الصورة التي تغذيها بعض الدوائر المحسوبة على إيران وبعض الدول.

وأضاف عسكر، في تصريح لـ«البيان»، أن اليمن يستهدف إيصال رسائل إلى المجتمع الدولي بأن الأزمة الإنسانية باليمن سببها الانقلاب، وأن الإرهاب سببه الانقلاب كذلك، وأن دعم مؤسسات الدولة هو الكفيل بإنهاء الانقلاب، لتنتهي بدورها المأساة الإنسانية.

وأشاد عسكر بدور التحالف العربي لإسناد الشرعية بدعم اليمن لمواجهة الأزمة الإنسانية ومواجهة الإرهاب، كما طالب دول العالم بدعم الحكومة لتحقيق ذلك.

وكان التحالف العربي قد أطلق عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن مبادرات عدة، وقدمت دول التحالف 1.5 مليار دولار تبرعات لمساعدة الشعب اليمني. وأعلن أنه سيتم فتح معبر الخضراء الحدودي، لتسهيل إيصال المساعدات إلى اليمن، والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها الوقود. وأيضاً أعلن التحالف أنه تمت زيادة القدرة الاستيعابية للموانئ في اليمن لاستقبال المساعدات، فيما سيتم استمرار فتح ميناء الحديدة لشهر إضافي.