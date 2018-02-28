بإسناد إماراتي.. «النخبة الشبوانية» تنتشر في وادي سرع

دخلت قوات النخبة الشبوانية، بإسناد من القوات الإماراتية المشاركة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وادي سرع في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد في محافظة شبوة ضمن عملية السيف الحاسم ضد تنظيم القاعدة الإرهابي، في وقت اعترضت دفاعات التحالف صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مدينة مأرب، فيما شنت طائرات التحالف عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية للميليشيات في مديريتي الجراحي وزبيد على الساحل الغربي.



وواصلت قوات النخبة الشبوانية، وبدعم من القوات الإماراتية، عمليات التمشيط في التلال الحدودية بين مديرية الصعيد في شبوة والمحفد التابعة لمحافظة أبين، والتي فر إليها بعض المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة. وذكرت مصادر عسكرية أن عملية السيف الحاسم العسكرية ضد مسلحي القاعدة في مديرية الصعيد مستمرة في تحقيق أهدافها وقد تمكنت أمس من الانتشار في وادي سرع في المصينعة بالصعيد، حيث تم القبض على أربعة من عناصر التنظيم المتطرف. وأوضحت المصادر أن مسلحي القاعدة الذين فروا من الصعيد مع دخول القوات توجهوا نحو جبال الكور، التي لها حدود مع محافظتي البيضاء وأبين.



وجاء تقدم قوات النخبة بعدما سيطرت على وادي يشبم وتمركزت فيه، وذلك على اثر فرار مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا يتمركزون فيه منذ سنوات. وأكدت المصادر أن الحملة العسكرية لملاحقة متشددي القاعدة في إطار عملية «السيف الحاسم»، توجهت نحو منطقة المصينعة لطرد المسلحين المتطرفين. وكانت قوات النخبة المدعومة من تحالف دعم الشرعية في اليمن نجحت في السيطرة على مركز مديرية الصعيد، مع فرار مسلحي التنظيم من المنطقة.

وقال قائد قوات النخبة الشبوانية، سالم البوحر إن مسلحي القاعدة فروا باتجاه محافظة البيضاء، بعد أن باتوا غير قادرين على الصمود، وأضاف أن قواته أقامت نقاط تفتيش في مديرية الصعيد، بعد استعادة السيطرة عليها من تنظيم القاعدة.



تجمعات

في الأثناء، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية لميليشيا الحوثي في عدد من المزارع القريبة من مركز مديرية الجراحي وفي مديرية زبيد على الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت دبابات ومدرعات خبأتها الميليشيا تحت أشجار في مزرعة عبدالرحمن الشرعبي في منطقة محوى المشرع في مديرية الجراحي. وأكد شهود أن العشرات من عناصر الميليشيا الذين كانوا يختبئون في المزرعة قتلوا وفر آخرون من نيران القصف والحرائق التي اندلعت في المزرعة نتيجة تدمير الآليات العسكرية للميليشيا.

كما استهدفت المقاتلات تجمعات لعناصر الميليشيا الإيرانية تم حشدها في مزارع المهدلي وسرداح، وفي منطقة المرشدية بمديرية زبيد ما أدى إلى قتل وجرح العشرات منهم.



إلى ذلك، اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه مدينة مأرب. وأوضحت مصادر محلية أنه تم تدمير الصاروخ في سماء مدينة مأرب قبل وصوله إلى هدفه.



من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية إن القيادي الحوثي العقيد راشد حسن العلوي قتل مع عشرات من عناصر الميليشيات في مواجهات اندلعت خلال ساعات الليل بين قوات من الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية «خب والشعف» شمال محافظة الجوف.

وتمكن الجيش اليمني بعد مواجهات عنيفة من دحر الميليشيا من مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها. هذا وتكثف مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع الحوثيين في جبهات الجوف المختلفة، وتكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وشنت مقاتلات التحالف غارات على تجمعات لميليشيا الحوثي في مديرية المتون استهدفت تجمعات وآليات الميليشيا في مزرعة العيزري. وأسفرت تلك الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا ومقتل من كان على متنها.



معارك نهم

على جبهة شرق صنعاء، واصل الجيش اليمني تقدمه ميدانياً في مديرية نهم، وسط انهيارات كبيرة لعناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال مصدر ميداني في تصريح لصحيفة «26 سبتمبر» التابعة لوزارة الدفاع اليمنية إن معارك عنيفة تواصلت بين قوات الجيش اليمني والميليشيا الحوثية شمالي المديرية.

وأفاد المصدر بأن قوات الجيش اليمني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية في الأثناء، وسط تقدم كبير تحرزه باتجاه منطقة مسورة.

وفي ذات السياق دمرت قوات الجيش اليمني تجمعات للميليشيا الإيرانية بجبهة حريب نهم، ومواقع في جنوبي المديرية. وتزامنت المعارك مع قصف مدفعية قوات الجيش اليمني مواقع متفرقة للميليشيا في مفرق قطبين، ومنطقة مسورة، والعديد من المواقع المجاورة لها، وأسفرت تلك المعارك عن مصرع أكثر من 63 عنصراً من الميليشيا بينهم القيادي المكنى «أبو حامد» وإصابة العشرات.