إطلاق عملية أمنية في كركوك

أعلن مركز الإعلام الأمني شروع القوات الأمنية في عملية تفتيش في مناطق من محافظة كركوك، رداً على استهداف جهاز مكافحة الإرهاب، ومواقع أخرى فيها. وأكّد المركز في بيان، أنّ جهاز مكافحة الإرهاب أجرى عملية تفتيش عن عناصر إرهابية أطلقت النار على إحدى مفارز مكافحة جهاز الإرهاب، في منطقة المصلى.

وقال مصدر أمني، إن عناصر تنظيم داعش شنوا هجومين في أطراف الحويجة، استهدف الأول الفوج الثالث - اللواء 20 - الفرقة الخامسة، من قوات الشرطة الاتحادية في قرية النكار، مضيفاً أنّ الهجوم الثاني استهدف إحدى نقاط الحشد في قاطع البو حمدان بقرية النجاتية في الحويجة.

وحذّر مسؤولون في كركوك من إيهام الشارع بأنّ داعش قد انتهى فعلياً، مؤكدين أن التنظيم الإرهابي ينفذ هجمات نوعية ويختار الزمان والمكان لشنّ الهجمات المسلّحة، لاسيّما في كركوك.

وظهر زعيم منظمة بدر هادي العامري، الذي يستعدّ لخوض الانتخابات بتحالف كبير يضم بعض قوى الحشد الشعبي، غاضباً وهو يلوم ما وصفه بإعلام السلطة» على إعلان نهاية داعش مبكراً. وقال العامري في تأبين 27 من الحشد قضوا في كمين نصبه مسلحون قرب الحويجة، إن داعش مازال يشكل خطراً ويمكن أن يعود. وأوضح أن استخبارات الحشد أقوى من استخبارات الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب وكل التشكيلات العسكرية الأخرى في العراق.

بدوره، قال عضو اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي عبد العزيز حسن الباجلاني، إن ظروف ما قبل داعش وما بعده لم تتغير كثيراً، ومازال التنظيم يمثل خطراً، والخروق ضد السكان مستمرة، حيث عاود استخدام أساليبه القديمة وبدأ يشن عمليات فردية ونوعية في المناطق الهشة.

وأكد عضو لجنة الأمن البرلمانية، أنّ التنظيم بدأ بجمع عناصره في مناطق تمتد من الحدود العراقية - الإيرانية إلى كركوك مشيراً إلى أن الهجمات اليومية في تلك المناطق تعزّز كلامه، كما كشف تقرير سرّي صادر عن شرطة كركوك، استعداد داعش لتنفيذ «غزوة كركوك» بواسطة عدد من الانتحاريين والسيارات المفخخة.

وذكر التقرير الذي صدر في فبراير الجاري، أن الهجوم سينفذه نحو 120 انغماسياً سينتشرون في أحياء شركة طارق، وحي حزيران، حي النداء، وحي العمل الشعبي، ثم يهجمون على مركز كركوك بسيارات مفخخة قادمة من الحويجة ويستهدفون المنشآت الحيوية.

وأضاف التقرير أن الهجوم سيكون بالتزامن مع استهداف السيطرات الأمنية الجنوبية والغربية للمدينة بواسطة تلك العجلات، ويسعى الإرهابيون للسيطرة على دوائر أمنية وحكومية في مركز كركوك.