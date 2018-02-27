قطر تمول مظاهرة فاشلة في جنيف ضد الإمارات

كشفت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان عن تمويل السفارة القطرية بجنيف لمظاهرة فاشلة ضد الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

حيث كشفت المنظمة ومقرها برلين وتشارك بالدورة ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه كان من المقرر تنظيم ظهر اليوم الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠١٨ لمظاهرة ضد الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان وقد فشلت فشلاً ذريعاً، حيث سرق ناشط يمني حوثي يشارك باجتماعات المجلس المبلغ المرصود للمظاهرة ويقدر بأكثر من (22000 فرنك سويسري) وهرب ولم يلتزم كما وعد السفارة القطرية بجمع عناصر الحوثيين وغيرهم من الموالين لقطر والحوثيين ضد الامارات.

الان تحاول السفارة القطرية مع عناصر مرتزقة ان تكتفي بوضع لافتات ضد الامارات وتوقيف عدد قليل من الأشخاص امام موقع الوقفة لأجل رفع الحرج والاخفاق الكبير.