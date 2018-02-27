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العاهل المغربي يخضع لعملية ناجحة في القلب

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن العاهل المغربي الملك محمد السادس خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب في باريس يوم الاثنين.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الملك (54 عامًا) شعر يوم 20 يناير  باضطراب في الإيقاع الأذيني بالقلب وأن الفحوص الطبية كشفت أنه يعاني من رفرفة أذينية.

وقالت الوكالة إن ضربات القلب انتظمت بعد إجراء العملية في مستشفى أمبرواز باريه بالعاصمة الفرنسية يوم الاثنين وإن الملك سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحة أوصى بها الأطباء.

وتولى الملك محمد السادس العرش في العام 1999 بعد وفاة والده الحسن الثاني.

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