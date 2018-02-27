بغداد تمدّد حظر الطيران على مطاري كردستان

مددت الحكومة العراقية الحظر الجوي على الرحلات الخارجية من وإلى مطاري إقليم كردستان العراق ثلاثة أشهر أخرى بالرغم من عقد عدة اجتماعات بين وفود من حكومتي بغداد وأربيل لحلحلة الأزمة، فيما كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن الحكومة المركزية في بغداد أرسلت قوات أمنية إضافية الى محافظة كركوك،

وقالت مديرة مطار أربيل الدولي تلار فائق أمس، إن السلطات العراقية مددت حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين في إقليم كردستان ثلاثة اشهر أخرى حتى نهاية مايو المقبل. وتعقيباً على ذلك، قال الناطق باسم وزارة النقل في كردستان أوميد محمد صالح، «لم نكن نتوقع أن تمدد بغداد قرار الحظر على الرحلات الدولية في مطارات كردستان، وكنا ننتظر إلغاء القرار».

حظر

وكانت بغداد وافقت في 13 مــــــن الشهر الحالي على استئناف جـــــزئي لرحلات الطيران الى مطاري الإقليـــــم لنقل المعتمرين إلى مكة المكرمة.

وكانت فرضت حظرًا جويًا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في 29 سبتمبر بعد أربعة أيام من تنظيم سلطات الإقليم لاستفتاء الانفصال عن العراق .

إلى ذلك، كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن الحكومة في بغداد أرسلت قوات أمنية إضافية إلى كركوك، تمهيداً لانطلاق عمليات أمنية واسعة ﻷن الوضع الأمني في كركوك غير مستقر

وقال عضو اللجنة، النائب حسن سالم، أن «ما حدث من عمليات إرهابية في كركوك يستدعي إحداث تغييرات في القيادات الأمنية هناك، الأمر الذي تداركته الحكومة المركزية بعد إرسالها مجموعة ألوية مختلفة الصنوف الى المحافظة».

اتفاقية

وقّعت نقابة الصحافيين العراقيين مع هيئة الصحافيين السعوديين اتفاقية للتعاون المشترك لتعزيز وتطوير العلاقة بين صحافيي البلدين، بما يؤدي إلى تطوير العمل الصحفي والإعلامي واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة في البلدين.

ووقع الاتفاقية التي حضر مراسيمها السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري، نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي، وعن الجانب السعودي رئيس الهيئة خالد بن حمد المالك. وتهدف الاتفاقية الى تعزيز وتطوير العلاقة بين صحافيي كلا البلدين، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لهما، وبالشكل الذي يؤدي إلى تطوير العمل الصحفي. بغداد-وكالات

نفي

أكد الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن «العراق لم يبرم أي صفقة مع روسيا لاستيراد منظومة الدفاع الجوية (أس ـ 400)، وأن الحديث عن هذه الصفقة يجري في الإعلام فقط»، مؤكدا في الوقت ذاته حق العراق في استيراد الأسلحة من أي دولة من دول العالم، وعدم اقتصار ذلك على الولايات المتحدة. بغداد-البيان