أمير الكويت يهنّئ المواطنين والمقيمين بمناسبة الأعياد الوطنية

هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إخوانه وأبناءه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى السابعة والعشرين للتحرير، مشاركاً لهم الأفراح بهاتين المناسبتين الوطنيتين والعزيزتين على نفوس الجميع، داعيا الجميع إلى استشعار نعمة التحرير التي منّ بها المولى تعالى على الوطن العزيز، والتي تستوجب الشكر والثناء والمحافظة على أمن الوطن والوفاء له وتعزيز وحدته الوطنية والتمسك بها وتوجيه كافة الجهود والطاقات لمواصلة نهضته وتنميته.

وانتهز أمير الكويت هذه المناسبة لتجديد تطلع وأمل سموه بأن يشكل القرار الذي اعتمده مجلس الأمن رقم 2401 مؤخرا بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا بداية مرحلة جديدة لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار لسورية والمنطقة، مقدراً سموه ما أبداه المواطنون الكرام والمقيمون من مظاهر البهجة والسعادة، وما عبروا عنه من مشاعر وطنية جياشة من خلال مشاركتهم الفعالة وشهودهم ومتابعتهم المهرجانات الشعبية المختلفة والاستعراضات التي شاركت فيها الجهات الرسمية والأهلية في مختلف أنحاء البلاد مشكلين بذلك ملحمة وطنية رائعة معبرة عن الإخلاص والوفاء للوطن العزيز ومجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة المترابطة.

وأثنى أمير الكويت على كافة الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني ممثلة بقياداتها وضباطها لتأمين الأجواء المريحة، كما أشاد سموه بالمشاركات الفعالة التي قامت بها الجهات الرسمية الأخرى للتحضير والإعداد للاحتفالات الوطنية وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية العليا للاحتفالات بالأعياد الوطنية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة التربية والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت وما صاحب ذلك من تغطية إعلامية واسعة قامت بها مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية منها والخاصة بصورة أبرزت الوجه الحضاري للوطن العزيز كما استذكر سموه بالفخر والاعتزاز شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية للدفاع عن تراب الوطن الغالي والذود عنه، سائلاً سموه المولى جل وعلا أن يرحمهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

تقدير مجلس التعاون

كما وجه تحية إجلال وتقدير إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاركة دولهم دولة الكويت أفراحها واحتفالاتها بأعيادها الوطنية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من خلال مختلف مظاهر الاحتفالات والتي جسدت بجلاء عمق أواصر العلاقات الحميمة التي تربط دول وشعوب مجلس التعاون، والتي تركت أبلغ الأثر في نفوس المواطنين الكويتيين، متمنياً لدول المجلس وشعوبه كل الرقي والازدهار كما شكر قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على مشاركة دولهم احتفالات الكويت الوطنية راجياً لهم موفور الصحة والعافية.

وفاء

أقام سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الـ57 والذكرى الـ27 للتحرير والذكرى الـ12 لتولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، وذلك وسط مشاركة رسمية ودبلوماسية وشعبية واسعة.

وأكد الشيخ ثامر أن «ما تنعم به الكويت بفضل الله وحكمة القيادة ووعي أهلها من الخير والأمن والاستقرار لتمضي في طريقها بخطى واثقة ونظرة ثاقبة في التنمية بجميع أشكالها وصوت الحرية وكرامة الإنسان والعدالة ومنارة للعالم الإنساني الذي توج بقرار الأمم المتحدة عندما تم اختيار الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المفدى حفظه الله (قائداً للعمل الإنساني)».