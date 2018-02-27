مجلس الأمن يقر تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن

أقر مجلس الأمن بالإجماع تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن بناء على مشروع القرار الروسي، في حين أجهضت موسكو مشروع قرار بريطاني بشأن اليمن باستخدامها حق النقض «الفيتو» يعبر عن القلق من انتهاك إيران حظر الأسلحة المستهدف على اليمن ويحظر على طهران إرسال أسلحتها إلى ميليشيا الحوثي.

وقالت نائبة المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة إن إيران تستمر في زعزعة الاستقرار في المنطقة وسنعمل على محاسبتها. وأضافت أن فريق الخبراء قدم أدلة تثبت تورط إيران في تهريب السلاح لليمن.

انتهاك صارخ

بدوره، أكّد مندوب ​بريطانيا​ في ​مجلس الأمن​، أنّه «يجب علينا عدم تجاهل الوضع المروّع في ​اليمن​، ويجب على العالم أن يوحّد صفوفه لإنهاء الأزمة».

وركز في كلمته خلال الجلسة في المجلس على أنّ «ممارسات ​إيران​ في اليمن تمثّل انتهاكاً للقانون الدولي»، مشيراً إلى أنّ «إيران لم تتّخذ الإجراءات المفروضة لمنع تزويد (أنصار الله) بالأسلحة ولا تمتثل لقرار مجلس الأمن بهذا الشأن»، مشدّداً على أنّه «لا يمكن القبول بالهجمات الصاروخية على أهداف مدنية في السعودية».