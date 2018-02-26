مقاتلات التحالف تدمر قاعدة إطلاق "كاتيوشا" شرق حيس والجراحي ومصرع 20 حوثيا

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية .. قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا وتعزيزات عسكرية ومستودعات ذخيرة تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية شرق مديريتي حيس والجراحي بجبهة الساحل الغربي لليمن.

واستهدفت المقاتلات تعزيزات عسكرية دفعت بها ميليشيات الحوثي شرق مديرية الجراحي بجبهة الساحل الغربي واسفرت عن مصرع 20 من ميليشيات الحوثي الإيرانية وعشرات الجرحى منهم وتدمير قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا.

وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر فادحة في الارواح والعتاد كما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لكافة محاولات تسلل المليشيات نحو المناطق المحررة.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا على العمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الاعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.