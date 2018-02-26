57 ألف مرشح للانتخابات البلدية في تونس

دخلت تونس مرحلة حاسمة في الاستعدادات لأول انتخابات بلدية بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في يناير 2011، ستنتظم في السادس من مايو المقبل.

وأعلنت الهيئة التونسية العليا للانتخابات أن عدد المترشحين بلغ 57 ألفاً و20 مترشحاً وأن 2173 قائمة ترشحت للانتخابات البلدية بينها 177 قائمة ائتلافية و897 قائمة مستقلة و1099 قائمة حزبية.

وأفاد العضو في الهيئة نبيل بوحوش بأن 206 بلديات لا توجد فيها قائمات ائتلافية و29 بلدية لم تترشح فيها قائمات مستقلة وأن 36 قائمة تم سحبها.

وقالت هيئة الانتخابات إن حركتي النهضة ونداء تونس تحتلان الصدارة بتقديم كل منهما 350 قائمة مترشحة للانتخابات البلدية يليهما ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري ثم حركة مشروع تونس فحزب التيار الديمقراطي.