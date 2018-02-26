الخرطوم: سفيرنا سيعود إلى القاهرة خلال أيام

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن سفير بلاده لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم سيعود لممارسة مهام عمله في القاهرة خلال أيام، وذلك بعد شهر من استدعائه إلى السودان من مصر.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت توترات بين البلدين بسبب قضايا عالقة مثل ملف حلايب وشلاتين، وأزمة سد النهضة، وملاسنات إعلامية، انتهت باستدعاء الخرطوم سفيرها في القاهرة للتشاور.

وأضاف أن «عبد المحمود الآن بصدد المشاركة في مؤتمر السفراء بالخرطوم، الذي ينطلق اليوم الاثنين ويختتم أعماله الأربعاء المقبل، وعقب نهايته سيتوجّه إلى القاهرة».