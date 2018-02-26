روضة الخليف في العين تتزين بأعلام الكويت

احتفلت روضة الخليف في منطقة العين، صباح أمس، بكادرها الإداري والوظيفي والطلابي بالعيد الوطني الكويتي، حيث صدح طلاب روضة أولى بإشراف المعلمة ولاء السعيد بكلمات النشيد الوطني الكويتي وهم يرفعون علم الكويت بعزة وإباء. كما قدم الطلبة والطالبات أيضا استعراضا فنيا جميلا على باقة من الأغاني الوطنية الكويتية، الأمر الذي يعكس حتما عمق العلاقات الطيبة بين الإمارات والكويت، وتسليط الضوء على القيم والثقافة المشتركة بين الدولتين.

وقالت مديرة الروضة شيخة الشامسي لـ«البيان»: «يعكس احتفاء روضة الخليف بهذه المناسبة الوطنية الكويتية العزيزة عمق العلاقات الوطيدة بين الإمارات والكويت على المستويين الرسمي والشعبي».

فيما أوضحت ولاء السعيد وهي معلمة روضة أولى ومنسقة الاحتفال، أن الاحتفاء يهدف إلى تعريف الطلبة والطالبات بدولة خليجية شقيقة هي الكويت، وأنها تحظى اليوم بمشاركة الإمارات لعرسها الوطني.