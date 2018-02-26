سفارات وقنصليات الكويت بالخارج تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارتا الكويت لدى إثيوبيا وغانا وقنصليتها في مدينة لوس أنجليس بالعيد الوطني الـ57 والذكرى الـ27 للتحرير والذكرى الـ12 لتولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مقاليد الحكم، بحضور كوكبة من المسؤولين والدبلوماسيين العرب والأجانب.

ففي إثيوبيا ‏‏أقامت السفارة الكويتية في أديس أبابا حفلاً بهذه المناسبة، كما أقامت سفارة الكويت لدى غانا حفلاً مماثلاً بالمناسبة بأحد فنادق العاصمة أكرا، بحضور جمع من المسؤولين المحليين والدبلوماسيين والمقيمين، على رأسهم ضيف الشرف ممثل حكومة غانا وزير التجارة إبراهيم أوال. بدورها، أقامت القنصلية العامة للكويت في لوس أنجلوس، حفل استقبال احتفاء بالأعياد الوطنية بحضور نخبة مميزة من الشخصيات البارزة في المدينة،

وعلى رأسهم نائب رئيس المراسم لمجلس مقاطعة لوس أنجليس لوردس صعب وممثلو عمدة المدينة.