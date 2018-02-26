استقبال خاص للطائرات القادمة من الكويت في أبوظبي

احتفل مطار أبوظبي الدولي بالعيد الوطني لدولة الكويت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم استقبال إحدى الطائرات القادمة من الكويت إلى أبوظبي برشاشات المياه التي تعد الأسلوب التقليدي في الترحاب في عالم الطيران.

كما تم الترحيب بالمسافرين القادمين على أنغام النشيد الوطني الكويتي والأغاني الوطنية في جميع مباني المسافرين بالمطار، كما تم تزيين المطار بأعلام دولة الكويت وتقام عروض الرقص والموسيقى احتفالاً بالدولة الشقيقة وشعبها العزيز.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي عبدالمجيد الخوري: «يسعدنا أن نشارك إخواننا الكويتيين في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة من خلال بوابة عاصمتنا، مطار أبوظبي الدولي، وذلك لنعكس الروابط المتينة التي تربط بين شعبي الإمارات والكويت لكافة مسافرينا من كافة أرجاء العالم».