القنصلية الكويتية تحتفي بالعيد الوطني

شارك عدد من الطلبة المرشحين الكويتيين المبتعثين للدراسة بأكاديمية شرطة دبي من مختلف السنوات الدراسية، في الحفل الذي أقامته القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي، بمناسبة اليوم الوطني57، والذكرى 27 للتحرير، بحضور الرائد صالح علي عبدالله البلوشي، نائب مدير إدارة شؤون الطلبة المرشحين، والملازم أول سعيد جمعة البديوي، رئيس قسم السرية الرابعة، والملازم أول خالد علي خميس الشامسي، رئيس قسم السرية الأولى.

وأكد الرائد البلوشي حرص الإدارة العليا للأكاديمية على مشاركة الأشقاء الكويتيين الاحتفالات الوطنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا لشرطة دبي، بإتاحة الفرصة للطلبة المبتعثين من دول مجلس التعاون الخليجي، والدول العربية الشقيقة، للمشاركة في الاحتفالات الوطنية، والمناسبات المختلفة التي تنظمها سفارات وقنصليات بلادهم، بهدف تعزيز العلاقات الأخوية، ومد جسور التواصل بين الطلبة والجهات الرسمية التي ترعى شؤونهم داخل الدولة.