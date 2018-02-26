«الصحة العالمية» تشيد بجهود الإمارات البنّاءة في اليمن

أشادت منظمة الصحة العالمية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، معبرة عن شكرها للدولة على هذه الجهود.

وثمن المفوض العام لمنظمة الصحة العالمية في عدن، ووتيجر أستابسكي، تعاون الإمارات مع المنظمة في مساعدة اليمنيين بالمناطق المحررة وتخفيف معاناتهم، واصفاً هذا التعاون بالبناء والإيجابي والذي أثمر عن تمكن الجانبين من تقديم الدعم للمحتاجين.

توزيع مساعدات

وكانت المنظمة - وبدعم مقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - بدأت الأسبوع الماضي توزيع مساعدات ومستلزمات طبية على 20 مركزاً صحياً في 10 محافظات يمنية بحضور الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، كما تم توزيع الإمدادات على 12 منطقة من المناطق المحررة باليمن.

وتضمنت المساعدات إرسال دفعة من المستلزمات الطبية إلى مراكز الشحر وتريم بحضرموت ومستشفى مأرب العام ومركز الخبر والمحفد ولودر بمحافظة أبين ومستشفى المخا العام بمحافظة تعز.

وفي هذا الصدد عبر المفوض العام للمنظمة في عدن عن سعادته بالمشاركة في توزيع المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر.

مساعدات مستمرة

في موازاة ذلك تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة - عبر ذراعها الإنسانية والإغاثية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - تقديم المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المحررة في اليمن. وبلغ إجمالي قيمة مساعدات الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل 2015 حتى نوفمبر 2017 نحو 9 مليارات و400 مليون درهم /‏ما يعادل 2.5 مليار دولار/‏ فيما شملت هذه المساعدات مختلف القطاعات والجوانب الحياتية.