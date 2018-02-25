مصرع 60 حوثياً في مواجهات بجبهة الساحل الغربي لليمن

لقي 60 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم خلال يومين في قصف لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودعم من القوات المسلحة الإماراتية ومواجهات مع المقاومة اليمنية.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل 14 من ميليشيات الحوثي الإيرانية مساء أمس في مواجهات مع المقاومة اليمنية التي تركزت شمال حيس والهاملي فيما تصدت المقاومة لمحاولة تسلل في منطقة القطابا بالطريق الرابط بين الخوخة والتحيتا.

كما لقي 46 من ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم بجبهة الساحل الغربي أول أمس في مواجهات مع المقاومة اليمنية وقصف مقاتلات التحالف الغربي وتركزت المواجهات بالقرب من مفرق الجراحي جبل راس والشعاب الواقعة شمال حيس بالاضافة الى الطريق الممتد نحو الجراحي.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيات وتقع شرق الجراحي كما قصفت المقاتلات تعزيزات للحوثيين في جبل رأس كانت متجهة نحو الجراحي.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا على العمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الاعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء فكان التحرير يتبع بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.