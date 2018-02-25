الإمارات: حقن دماء الأبرياء أولوية في الغوطة

رحبت الإمارات بقرار مجلس الأمن وتصويته بالإجماع على مشروع قرار وقف إطلاق النار في سوريا. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على «تويتر»: «كل الترحيب بقرار مجلس الأمن وتصويته بالإجماع على مشروع قرار وقف إطلاق النار في سوريا، حقن دماء الأبرياء أولوية في الغوطة الشرقية وسائر الأراضي السورية. الالتزام بالقرار ضروري».

وتبنّى مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ15، مساء أمس، المشروع الذي قدّمته الكويت والسويد، ويطالب كل الأطراف بوقف الأعمال العدائية فوراً، ويتضمن وقفاً لإطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوماً.

وجاء رد النظام السوري سريعاً على القرار بغارات متواصلة على المدنيين في الغوطة وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة نيكي هايلي أعربت عن مخاوفها من ألّا يمتثل النظام السوري للقرار. وقالت: «على روسيا وإيران الاستجابة لوقف الأعمال الوحشية في سوريا»، واصفةً الوضع في الغوطة الشرقية بـ«الكارثي».

في المقابل، أكد المندوب الروسي أن بلاده دعمت القرار، وأقنعت النظام السوري بتعليق عملياتها العسكرية.

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