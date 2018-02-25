موظفو جوازات دبي يستقبلون الكويتيين بالورود

استقبل موظفو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي العاملون بجوازات مطار دبي الدولي الأشقاء الكويتيين بالورود وبطاقات التهنئة، وذلك احتفاءً باليوم الوطني الكويتي الذي يصادف 25 فبراير من كل عام، في تعبير صادق عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

وهنأ اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دولة الكويت حكومة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الكويتي، مشيراً إلى أن الإدارة حريصة على ترجمة علاقات الأخوة بين الدولتين من خلال الترحيب بالأخوة الضيوف الكويتيين ومنحهم الشعور بأنهم في وطنهم وبين أخوتهم متمنياً لدولة الكويت دوام التقدم والرفعة والازدهار.

ولاقى الاستقبال استحسان المسافرين الكويتيين معبرين عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة.