المستثمر الكويتي.. داهية الصفقات العقارية في دبي

يعد المستثمر الكويتي ثالث أكبر مستثمر خليجي في سوق عقارات دبي، ولاعباً رئيساً في سوق الصفقات العقارية الساخنة، وتحديداً في العقارات الجاهزة، وينشط بقوة كذلك في تطوير مشاريع الضيافة والإسكان.

ولا يكتفي الكويتي بدور «رائد صفقات» البيع والشراء فهو من الناشطين في صناعة التطوير العقاري، وتبرز أسماء عدة في قائمة أقوى المطورين العقاريين في دبي، ومنهم «مدائن العقارية والمزايا القابضة والعصيمي وايفا للفنادق والمنتجعات» وغيرها.

مراقبة السوق

ويُعرف عن المستثمر الكويتي ذكاؤه في اقتناص الفرص الاستثمارية، ففي عام 2014 لم يشترِ عقارات بأكثر من مليار درهم، لكنه دخل بقوة في عام 2015 مستغلاً الانتعاش وتعافي السوق العقاري ليزيد وجوده في السوق وتحقيق عائدات وأرباح مجزية فاشترى 1117 عقاراً بقيمة تجاوزت 3 مليارات درهم.

424 مستثمراً

وبلغ عدد المستثمرين الكويتيين في سوق عقارات دبي 424 مستثمراً خلال النصف الأول 2017 وضخوا استثمارات تجاوزت المليار درهم بحسب دائرة أراضي وأملاك دبي.

ويتوقع أن تكون استثمارات الكويتي للعام 2018 بأكمله مشابهة لسابقتها في العام 2016 الذي ارتفع فيه عدد المستثمرين الكويتيين بالسوق العقارية في دبي ليصل إلى 770 مستثمراً ضخوا أكثر من ملياري درهم في شراء عقارات متنوعة.

لاعب رئيس

وبلغ عدد الوحدات العقارية التي يملكها خليجيون في الإمارات 11.76 ألف وحدة في العام 2012.

واستحوذ المستثمرون الكويتيون على 6.947 وحدة ليشكلوا نسبة تملك وصلت إلى 60% من مجمل مالكي الوحدات العقارية الخليجيين في الإمارات، وذلك وفقاً لبيانات وزارة المالية.

المو قع الجغرافي

ويلعب موقع الكويت الجغرافي الذي يبعد أقل من 90 دقيقة بالطائرة عن دبي، في زيادة اهتمام الكويتيين بامتلاك وحدة عقارية واحدة على الأقل في دبي، وهذا هو أحد أسباب ما جعلهم ضمن أكبر المستثمرين في القطاع العقاري بدبي.