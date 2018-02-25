إقليم كردستان يوافق على إشراف مركزي في مطاري أربيل والسليمانية

أعلنت الحكومة العراقية، عن موافقة إقليم كردستان على وجود موظفين اتحاديين للإشراف على مطاري أربيل والسليمانية.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، إن اللجان الفنية قطعت شوطاً متقدماً في حسم ملفات المطارين، بقبول الإقليم بعودة الموظفين الاتحاديين للإشراف على المنفذين، مشيراً إلى أنّ الحوار مع كردستان بلغ مراحل متقدمة، وهناك نتائج إيجابية ظهرت مؤخراً يمكن أن تسهم في رأب الصدع.

وشدّد الحديثي على أنّ لدى الحكومة صلاحيات سيادية لا يمكن التنازل عنها، مشيراً إلى أنّ الحكومة ملتزمة بالدستور ولا تتجاوزه وتتعامل مع كردستان جزءاً من العراق.

وقال النائب عن الكتل الكردستانية زانا سعيد، إن التواصل بين العبادي وبارزاني أمر ضروري لحسم المشكلات بين بغداد والإقليم، مشدداً على ضرورة خروج تلك اللقاءات بنتائج واضحة، لأنّ المواطن في الإقليم ما زال يعاني بسبب الخلافات، لا سيما الموظفون فهم لم يتلقوا رواتبهم منذ فترة طويلة. بدوره، أكّد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر، موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على تشكيل لجنة لحل الخلاف حول حصة إقليم كردستان من الموازنة.