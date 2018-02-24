الجبير: نقول لإيران كفى.. الثورة انتهت

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في كلمة له أمام أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي: «علينا التعاون كي نلزم إيران بعدم التدخل في دول المنطقة»، وأضاف: نقول لإيران كفى، والثورة انتهت معتبراً أن الاتفاق النووي الحالي لا يكفي لتعديل سلوك إيران فيما شدد في سياق آخر أنه لا يحق لـ50 ألفاً من ميليشيا الحوثي الإيرانية التحكم بـ28 مليون يمني، موجهاً خطابه لطهران قائلاً لها كفى يا إيران الثورة انتهت.

وأكد أن الاتفاق النووي مع إيران يعاني من نواقص، ويجب على المجتمع الدولي تعديل الاتفاق، كما أكد أن المملكة تدعم أي اتفاق يحول دون حصول إيران على قدرات نووية، ويضمن آلية تفتيش صلبة، ويشمل إجراءات عقابية في حال عدم التزام طهران.

وقال: «الاتفاق النووي يحتاج إلى تعديل وأعتقد أن هذا موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أيضاً ونعتقد بأن نظام التفتيش المتعلق بالاتفاق النووي ضعيف وينبغي أن يشمل مواقع عسكرية غير معلنة، فعملية التفتيش تقتصر على المواقع المعلنة وهذا ليس كافياً لأن معظم المواقع المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني لم تفصح عنها إيران على سبيل المثال الموقع القريب من مدينة قم».

وأضاف «علينا التعاون كي نلزم إيران بعدم التدخل في دول المنطقة»، وتابع «نقول لإيران كفى، والثورة انتهت».

موانئ مفتوحة

وفي الملف اليمني، أكد الجبير أن جميع الموانئ والمطارات في اليمن مفتوحة وأن هناك عملاً جارياً على زيادة القدرة الاستيعابية في عدد من الموانئ اليمنية، مشيراً إلى أن هناك معلومات خاطئة لبعض الأمور، فالميليشيا الحوثية تقوم بتفجير الرافعات من الداخل والناس يلقون اللوم على التحالف العربي.

وأضاف ، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر «تويتر»، أنّه لا يحق لـ50 ألفاً من ميليشيا الحوثي التحكم في 28 مليون يمني، مؤكداً أن «الحرب لن تنتهي والميليشيا الحوثية تتحكم في اليمن».

وأكد أنَّ المملكة أسست جسراً برياً وجوياً لإدخال المساعدات وتوزيعها في اليمن، كما أشار إلى أن الحوثيين سيخسرون في أرض المعركة، وسيأتون إلى طاولة المفاوضات، لأنهم معزولون سياسياً.

وأضاف أن الحوثيين المدعومين من إيران انقضوا على الجميع في اليمن، وتسببوا بالمجاعة في اليمن، وزرعوا الألغام في كل مكان، ومنعوا وصول الغذاء والماء إلى مدن وقرى تحت سيطرتهم. كما أكد أن الحوثيين يحصلون من إيران على صواريخ باليستية.

احترام السيادة

في الغضون،أكد الجبير أن على الدول احترام سيادة المملكة في نظامها القضائي، فكما أن لدى الولايات المتحدة عقوبة الإعدام فالمملكة العربية السعودية لديها نظام قضائي ينص على عقوبة الإعدام أيضاً.

ورداً على سؤال يتعلق بالأحكام الصادرة على عدد من الأفراد بالمملكة، وأشار الجبير إلى أن الأفراد المحكوم عليهم هم سعوديون، حوكموا وفقاً للقوانين السعودية من قبل المحاكم السعودية وهم ينفذون الحكم في السعودية».

إلى ذلك،أكد الجبير حرص المملكة على مكافحة التطرف والإرهاب وعلى دعم دول الساحل الإفريقي الخمس الأشقاء عقب اختتام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الإفريقي في بروكسل.

استياء سعودي

في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن استياء بلاده إزاء وقف صادرات الأسلحة الألمانية للدول المشاركة في اليمن.ووصف قرار الحكومة الألمانية بـ«الغريب»، موضحاً في المقابل أن بلاده غير معتمدة على الأسلحة الألمانية، وقال موجهاً حديثه إلى ألمانيا: «لا نحتاج إلى أسلحتكم.

سنجدها في مكان آخر».وذكر الجبير أن الحكومة الألمانية تصدر أسلحة لدول تشارك في مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق أو مكافحة حركة طالبان في أفغانستان، مشيراً إلى أن الحكومة الألمانية تحدث فرقاً في قراراتها بشأن تصدير الأسلحة بين «الحروب الشرعية»، وقال: «الأمر يبدو لي غريباً ولا يساهم في مصداقية الحكومة الألمانية».