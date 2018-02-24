التحالف يقصف تعزيزات للحوثيين في الدريهمي والصليف

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الجاح التابعة لمديرية الدريهمي وفي مديرية الصليف بجبهة الساحل الغربي لليمن.



واستهدفت المقاتلات تعزيزات عسكرية دفعت بها ميليشيات الحوثي نحو جبهة الساحل الغربي في مفرق الجاح قرب مديرية الدريهمي وأسفرت عن مقتل 4 وجرح 6 آخرين، فيما استهدفت غارة أخرى مركبتين تابعتين لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية الصليف ونتج عنها مقتل 10 وجرح 7 آخرين.



وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيات الإيرانية خسائر في الأرواح والعتاد، فيما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لكل محاولات تسلل الميليشيات نحو المناطق المحررة.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات على تجمعات ميليشيات الحوثي وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.



وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً على العمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي الذي تنفذه ميليشيات الحوثي، حيث تتواكب عمليات التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به، حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء، ثم تتبع عمليات التحرير بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية، إضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.



اعتراض صاروخين



وفي سياق متصل، اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية «باترويت» - التابعة لقوات التحالف العربي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب.



وقال مصدر حكومي في مأرب إن منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات التحالف دمرت الصاروخين قبل وصولهما مدينة مأرب.

وتواصل القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تنفيذ عمليات الإسناد الناري واللوجستي والاستطلاع الذي توفره لقوات دعم الشرعية في اليمن خلال تقدمها في مختلف الجبهات.



انتصارات متلاحقة



على صعيد الانتصارات الميدانية لقوات الشرعية، شنت قوات الجيش اليمني والمقاومة هجوماً عنيفاً استهدف مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية شرق معسكر خالد بمديرية موزع التابعة لتعز.



في السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات حوثية إلى الشمال من حيس، وأوضحت مصادر عسكرية بالساحل الغربي لـ«البيان» أن الغارات تركزت على المناطق المحاذية لمديرية حيس باتجاه الجراحي، حيث تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الإيرانية بعد أن استقدمت تعزيزات عسكرية لمحاولة تدارك الانهيار الحاصل بجبهتها بفعل ضربات قوات الشرعية المسنودة بقوات التحالف العربي.



تقدم جديد



وفي نهم، حققت قوات الجيش اليمني، أمس، تقدماً ميدانياً جديداً في هذه المديرية، إذ تمكن الجيش اليمني من تحرير عدد من التباب غرب جبل المنصاع بجبهة الميسرة.



أما في ذمار، كشفت مصادر عسكرية يمنية أن 138 من ميليشيات إيران قتلوا وأصيب 250 عندما استهدفت مقاتلات معسكراً سرياً لهذه الميليشيات في المحافظة جنوبي صنعاء.

وفِي حجة، كثفت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات إيران في أماكن متفرقة من المحافظة.



إشادة بالإمارات



في غضون ذلك، تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الخطوط الأمامية في جبهة وادي المسيني العسكرية الواقعة غرب مدينة المكلا عاصمة المحافظة بعد تطهيرها من عناصر تنظيم القاعدة، وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة الإماراتية في هذه العملية.



وفِي كلمة ألقاها في جمع من منتسبي قوات النخبة الحضرمية المرابطين في الجبهة، ثمن محافظ حضرموت الدور الكبير الذي لعبته قوات التحالف العربي وبالأخص الإمارات، من خلال التغطية الجوية التي وفرها نسور الجو الإماراتي، وإسهامها بشكل فعال في تحقيق أهداف العملية وسرعة إنجازها.