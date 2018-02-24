واشنطن تحذّر العراق من شراء «إس 400»

حذرت ​وزارة الخارجية الأميركية​، السلطات ​العراقية ودولاً أخرى من تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية، وذلك وفقاً لقانون مواجهة أعداء ​أميركا​ عبر العقوبات (CAATSA).

وأكدت الناطقة باسم ​الخارجية الأميركية​ ​هيذر نويرت​ خلال ردها على سؤال حول احتمال اقتناء ​بغداد​ منظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي، لفتت إلى أن «​الولايات المتحدة​ تتحدث مع دول كثيرة، ومنها العراق، لتشرح مغزى القانون المذكور والتبعات الممكنة لعقد هذه الدول صفقات دفاعية مع ​روسيا​».

وأشارت نويرت إلى أنها «لا تعلم هل تم توقيع الصفقة بين العراق وروسيا بشأن منظومات إس-400 أم لا». وكانت الصين أول مشتر أجنبي لذلك النظام الدفاعي من روسيا بموجب عقد وقع في 2014. ووقعت روسيا اتفاقاً لتزويد تركيا بأنظمة دفاع صاروخي من ذات الطراز في أواخر العام الماضي.