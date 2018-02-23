مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات عسكرية للحوثيين في الدريهمي والصليف

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية .. قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة الجاح التابعة لمديرية الدريهمي وفي مديرية الصليف بجبهة الساحل الغربي لليمن.

واستهدفت المقاتلات تعزيزات عسكرية دفعت بها مليشيات الحوثي نحو جبهة الساحل الغربي في مفرق الجاح قرب مديرية الدريهمي وأسفرت عن مقتل 4 وجرح 6 آخرين.. فيما استهدفت غارة أخرى مركبتين تابعتين لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية الصليف ونتج عنها مقتل 10 وجرح 7 آخرين.

وأسفرت الغارات عن تكبد الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر في الأرواح والعتاد.. فيما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لكافة محاولات تسلل المليشيات نحو المناطق المحررة.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا على العمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي الذي تنفذه ميليشيات الحوثي الانقلابية .. حيث تتواكب عمليات التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء.. ثم تتبع عمليات التحرير بالتطهير من فلول الميليشيات الإرهابية إضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن كمحطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلالها ضربة قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.