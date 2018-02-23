عباس يدخل مستشفى في أميركا لإجراء فحوصات دورية

ذكر مسؤول فلسطيني كبير، أمس، أن الرئيس محمود عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوصات دورية. وقال المسؤول بالهاتف:

«هو الآن في مستشفى لإجراء فحوصات دورية». ولم يكشف مزيداً من المعلومات.

ووجه عباس (82 عاماً) كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك 20 فبراير الجاري، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام منتصف العام الحالي، وغادر القاعة قبل أن تلقي المندوبة الأميركية نيكي هايلي خطابها، ما أثار سخطها. وقال مكتبه في رام الله، إنه كان من المتوقع أن يغادر إلى فنزويلا في زيارة رسمية.

ولا توجد تغطية جديدة لأخبار عباس عبر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) منذ 20 فبراير، عندما التقى مندوبين عقب خطابه في الأمم المتحدة. ومن غير المعتاد ألا تغطي الوكالة أخبار الرئيس لمدة يومين، خاصة وأن لديه ارتباطات رسمية. رام الله - رويترز