وظائف عسكرية للسعوديات في 7 مناطق بالمملكة

أعلن الأمن العام السعودي عن وظائف عسكرية نسائية برتبة جندي في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية.

ووضع الأمن العام شروطاً للالتحاق بهذه الوظيفة، بأن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، باستثناء من عاشت مع والدها بوظيفة حكومية بالخارج، وألا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة وما يعادلها، وألا يقل عمرها عن 25 ولا يزيد عن 35 سنة.

كما اشترط أن تجتاز المتقدمة اختبارات القبول والمقابلات الشخصية، والفحص الطبي، وألا يقل طول المتقدمة عن 155 سنتيمتراً مع تناسب الوزن مع الطول، والالتزام بشروط التقديم والتسجيل والحرص على دقة المعلومات.

وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، ولم يسبق للمتقدمة العمل بأية جهة حكومية، أو العمل بأي نظام خدمة عسكرية، وألا تكون متزوجة من غير مواطن سعودي، ولديها هوية وطنية مستقلة. كما تضمنت الشروط، حسب «العربية»، وجود ولي أمرها ومقر إقامتها بالمحافظة نفسها أو المنطقة الموجودة بها الوظيفة.