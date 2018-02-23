شبان فلسطينيون يرشقون وفداً أميركياً يزور رام الله بالبيض

رشق شبان فلسطينيون وفداً أميركياً يضم أعضاء في المجلس البلدي لنيويورك يزور الضفة الغربية المحتلة، بالبيض، وسط غضب بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وزار الوفد المركز الفلسطيني للبحوث المسحية وهو منظمة غير حكومية في مدينة رام الله، بحسب المركز. ولدى مغادرة الوفد قام عشرات المتظاهرين برشقهم بالبيض، كما قاموا بمطاردة حافلتهم. وعلى الفور وصلت الشرطة الفلسطينية إلى المبنى لتوفير الحماية للوفد، وأحضرت إحدى حافلاتها لنقلة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «أميركا جزء من المشكلة وليس الحل». ودانت وزارة الخارجية الأميركية الأحداث. وقالت إن «الولايات المتحدة تعارض بالكامل اللجوء إلى العنف أو الترهيب للتعبير عن آراء سياسية». وأضافت: «هذا النوع من السلوك يؤدي إلى نتائج عكسية من دون شك على المصالح الفلسطينية، إنه يسهم فقط في ضمان عدم تمكن الأميركيين من سماع وجهات النظر الفلسطينية أو أخذها بعين الاعتبار».